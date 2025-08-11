В ЦСКА рассказали, получил ли клуб деньги за трансфер Файзуллаева

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо ответил на вопрос, когда клубу придут деньги за трансфер Аббосбека Файзуллаева.

"Пока что ЦСКА не получил от "Башакшехира" деньги за трансфер Аббоса Файзуллаева. Мы находимся в переписке с турецким клубом, в определенном урегулировании нюансов. Ожидаем их [деньги] на этой неделе", - цитирует Брейдо "СЭ".

Аббосбек Файзуллаев в летнее трансферное окно перешел из ЦСКА в турецкий "Истанбул Башакшехир" за 7,5 миллионов евро и заключил контракт на 5 лет.

Полузащитник провел за ЦСКА во всех турнирах 72 матча и записал на свой счет 8 забитых мячей и 22 результативные передачи. На счету Аббосбека Файзуллаева 27 матчей в составе национальной команды Узбекистана и 8 забитых голов.