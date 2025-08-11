КДК РФС рассмотрит поведение Челестини и Рахимова по итогам матча ЦСКА и «Рубина»

Контрольно‑дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) рассмотрит выходы за пределы технической зоны главными тренерами ЦСКА и казанского «Рубина» в матче 4‑го тура МИР РПЛ, сообщил «Матч ТВ» глава комитета Артур Григорьянц.

© ПФК ЦСКА

В субботу ЦСКА под руководством Фабио Челестини разгромил на своем поле команду Рашида Рахимова со счетом 5:1.

— В матче ЦСКА — «Рубин» зафиксированы выход за пределы технической зоны главного тренера ЦСКА Челестини с выходом на поле, а также выход за пределы технической зоны главного тренера «Рубина» Рахимова. Также рассмотрим по итогам матча «Сочи» с московским «Динамо» задержку выхода из раздевалки на две минуты перед началом второго тайма со стороны команды «Сочи», а со стороны «Динамо» — задержку выхода команды из раздевалки на три минуты перед началом матча, — сказал Григорьянц «Матч ТВ».

