Семшов раскритиковал игру «Зенита» на старте сезона РПЛ

Тренерский штаб петербургского футбольного клуба "Зенит" должен стабилизировать состав для улучшения результатов и появления командной игры. Такое мнение ТАСС высказал бывший футболист "Зенита" Игорь Семшов.

"Зенит" с 5 очками в 4 матчах занимает 8-е место в турнирной таблице Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Петербургский клуб показал худший старт с 2008 года, тогда "Зенит" под руководством Дика Адвоката после 4 туров также набрал 5 очков.

"Что касается "Зенита", то мы видим, что собраны сильные хорошие футболисты, но нет командной игры. Я думаю, что это достаточно легко объяснить - кто-то приехал, как Вендел, позже, кто-то только пришел, нужно влиться, сыграться, - сказал Семшов. - Конечно, нужно также стабилизировать состав, потому что мы видим постоянную ротацию центральных защитников, крайних атакующих футболистов и нападающих. Думаю, что со временем "Зенит" выстроит игру и будет набирать очки".

"Но сейчас их нельзя терять, безусловно, потому что другие набирают, потери очков с командами, которых не относили к конкурентам "Зенита", немного больновато. Нужно время, в позапрошлом году тоже не так все удачно было. Но прежде всего нужно стабилизировать состав, думаю, что тренерский штаб наладит химию, за счет чего команда будет претендентом на золотые медали", - добавил собеседник агентства.

