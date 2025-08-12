Черчесов ответил, какие премиальные получил после победы «Ахмата» над «Зенитом»

Главный тренер грозненского «Ахмата» Станислав Черчесов рассказал в эфире телеканала «Матч Премьер» что не получил двойные премиальные после победы над петербургским «Зенитом» в матче Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Они не были двойные. Были те, что прописаны. Никакой эйфории не было. Мы выиграли, поблагодарили друг друга, и все», — сказал Черчесов.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Ахмат Арена», завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Единственный мяч срезал в свои ворота защитник «Зенита» Ваня Дркушич на 30-й минуте.

После четырех игр РПЛ «Ахмат» набрал три очка и занимает 12-е место в турнирной таблице. «Зенит» с пятью баллами располагается на восьмой строчке. В следующем матче «Ахмат» сыграет дома против самарских «Крыльев Советов». Встреча состоится 16 августа и начнется в 20:30 по московскому времени.

Черчесов возглавил клуб 6 августа. До этого специалист уже тренировал грозненскую команду, когда клуб носил название «Терек» — с 2011 по 2013 год.