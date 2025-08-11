Гладилин высказался о возможном изменении лимита в РПЛ

Бывший игрок "Спартака" Валерий Гладилин в беседе с Rusfootball.info высказался о возможном изменении лимита в РПЛ.

- Лимит - это правильное решение. У нас есть много академий, которые работают и воспитывают талантливых футболистов, а дальше им некуда идти, потому что места в командах занимают дорогие легионеры. И их ставят, чтобы оправдать вложения, пока россияне уходят в аренды и не могут найти себе место в команде. Не нужно делать из российского чемпионата проходной двор - здесь не место самозванцам. Когда в России был лимит, ЦСКА выигрывал еврокубок! Я не говорю, что нужно вводить лимит, чтобы играли только русские - он нужен для того, чтобы в Россию привозили действительно хороших легионеров, которые способны оправдать вложения и усилить команду, а не просто так, для количества.