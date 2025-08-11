Черчесов рассказал о реакции «Ахмата» на победу над «Зенитом»

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов рассказал о реакции грозненской команды на победу над санкт-петербургским «Зенитом» (1:0) в матче 4-го тура Мир РПЛ.

— От кого получили самое неожиданное поздравление?

— Поздравляли многие, но, повторюсь, у нас есть пока только минимальный успех. Мы о нём, например, уже забыли. У нас есть чёткое понимание, куда нам двигаться. Не будем вспоминать про эту победу. Единственное — постараемся от неё оттолкнуться, чтобы пойти дальше, — сказал Черчесов корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.

По состоянию на сегодняшний день «Ахмат» занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ.