Капитан «Пари НН» извинился за удаление в матче против «Ростова»

Капитан «Пари НН» Мамаду Майга принес извинения за свое удаление в матче четвертого тура МИР РПЛ против «Ростова».

© ФК «Пари Нижний Новгород»

В воскресенье «Пари НН» в выездном матче проиграл «Ростову» — 0:1. Майга был удален в первом тайме за фол на Константине Кучаеве. Изначально главный арбитр Сергей Цыганок показал футболисту желтую карточку, однако после просмотра VAR изменил решение. В понедельник глава Контрольно‑дисциплинарный комитета Российского футбольного союза Артур Григорьянц сообщил «Матч ТВ», что КДК рассмотрит удаление полузащитника «Пари НН».

— Мне бы хотелось извиниться перед командой, тренерским штабом, нашими болельщиками за произошедшее во вчерашнем матче. Очень обидно, что получил красную карточку в самом начале игры, и команда осталась в меньшинстве. Хочу сказать, что это бы не намеренный фол. Не ожидал, что будет красная карточка. Мы вместе бежали с игроком «Ростова» Константином Кучаевым за мячом, потом он отставил ногу, и по инерции получился наступ с моей стороны. Это получилось не специально, для меня это желтая карточка. Это футбол, как капитан команды беру ответственность на себя, в поражении есть моя вина. Самое неприятное: мы чувствовали, что можем победить. Я был максимально заряжен на игру, как и команда. Мы хотели выиграть, чтобы набрать первые очки в сезоне. Но случилось это удаление, из‑за чего всё пошло не так, как мы планировали. Ещё раз хочу принести извинения за случившееся, но теперь ментально переключаемся на следующие матчи, — приводит слова Майга пресс‑служба «Пари НН».

