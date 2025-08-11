Полузащитник «Локомотива» бесплатно переходит в «Акрон»

Полузащитник «Локомотива» Константин Марадишвили бесплатно переходит в тольяттинский «Акрон».

По информации журналиста Карпова стороны отказались от ранее обсуждавшегося варианта с арендой, и Марадишвили перебрался в тольяттинский клуб на бесплатной основе. «Локомотив» сохранил за собой 20% от возможной будущей продажи игрока.

Соглашение с командой Заура Тедеева рассчитано по схеме «1+1» — продление на сезон сработает автоматически, если футболист примет участие минимум в 70% матчей или по желанию руководства клуба.

Оклад 24-летнего полузащитника составит 2 млн рублей в месяц, подъёмных при переходе он не получил.

Константин Марадишвили выступает за «Локомотив» с 2021 года. Зимой 2024-го полузащитник был отдан в аренду «Пари Нижнему Новгороду», где провел всего пять матчей из-за травмы крестообразной связки. В апреле он вернулся в столичный клуб для прохождения реабилитации и готовиться к предсезонным сборам.

За время выступлений в составе «Локомотива» Марадишвили провел 68 матчей, забил пять голов и отдал семь результативных передач. По оценке Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет 500 тысяч евро.