Футболист «Оренбурга» назвал старт сезона ужасным

Старт сезона получился ужасным для «Оренбурга», команда должна была набирать больше очков в матчах чемпионата России, заявил «Матч ТВ» защитник уральцев Данила Хотулёв.

© ФК «Оренбург»

«Оренбург» в домашнем матче четвертого тура МИР РПЛ проиграл «Краснодару» — 0:1. Команда набрала 2 очка и занимает 14‑е место в таблице.

— По игре не заслужили поражение, но имеем то, что имеем. К сожалению, пока не получается воплотить в голы преимущество на определенных отрезках, а после пропускаем необязательные голы и не можем набрать максимум очков дома.

Два очка на старте сезона — катастрофический результат, учитывая, как играют конкуренты внизу таблицы. Старт для нас неудачный. Мы должны были набирать больше очков — дома с махачкалинским «Динамо» и «Краснодаром», на выезде с «Балтикой»…

— Трудности роста команды, которая заново была собрана летом?

— Хотелось бы в это верить. Но если пойдут голы, все изменится очень быстро.

— Удалось разглядеть момент, когда Кордоба попал в офсайд?

— Нет, был на другой стороне. Я думал, что судьи смотрят фол в атаке, — сказал Хотулёв «Матч ТВ».

В следующем туре команда 17 августа в гостях сыграет с «Акроном».

