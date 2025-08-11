Полузащитник «Локомотива» поделился мнением о результатах клуба

Полузащитник «Локомотива» Артем Карпукас поделился мнением о результатах московского клуба после четырех туров РПЛ-2025/26.

© Спорт день за днем

‎

‎«Железнодорожники» занимают первое место в турнирной таблице, набрав 12 очков.

‎

‎«После четвертого тура рановато нас называть кандидатами на чемпионство. Нам поставили задачу быть в тройке, мы будем делать всё, чтобы её выполнить», — приводит слова Карпукаса Metaratings.ru.

‎

‎9 августа красно-зеленые переиграли «Спартак» со счетом 4:2. Мячами в ворота красно-белых отметились Алексей Батраков (3) и Дмитрий Воробьев. Голами в составе спартаковцев отличились Кристофер Мартинс и Эсекьель Барко.

‎

‎16 августа «Локомотив» сыграет против «Балтики». Встреча состоится в Калининграде на стадионе «Ростех Арена». Начало — в 15:00 по московскому времени.

‎

‎В текущем сезоне 23-летний Карпукас провел 4 матча и отдал 1 ассист. Контракт игрока с москвичами рассчитан до конца июня 2027 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста сборной России в 5 млн евро.