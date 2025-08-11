Полузащитник Лопес прояснил, покинет ли «Барселону»

Футболист «Барселоны» Фермин Лопес заявил, что в ближайшее время не покинет каталонский клуб.

Ранее СМИ сообщали, что к 22‑летнему хавбеку проявляют интерес английские «Манчестер Юнайтед» и «Челси», а также клубы из Саудовской Аравии.

— Болельщики «Барселоны» могут выдохнуть, потому что я останусь здесь… Я не уйду из «Барселоны», — цитирует Лопеса журналист Фабрицио Романо в соцсети X.

Фермин Лопес является воспитанником академии «Барселоны». Всего за основной состав «сине‑гранатовых» он провел 88 матчей, забил 19 мячей и сделал 11 голевых передач.

