ЦСКА заинтересовался бразильским центральным защитником на замену Роше

27-летний защитник «Васко да Гама» Жоау Виктор может продолжить карьеру в московском ЦСКА.

© Rusfootball

По данным Atencao Vascainos, армейцы проявляют серьезный интерес к игроку и уже готовят предложение по его трансферу.

Ожидается, что агенты футболиста в ближайшее время представят условия сделки руководству бразильского клуба. Сумма выкупа может составить примерно €4,5 млн.

Жоау Виктор выступает за «Васко да Гама» с января 2024 года, перейдя из Бенфики за 8 миллионов евро. С тех пор он провел 75 матчей, в которых забил 3 мяча и сделал 3 голевые передачи. Контракт с клубом рассчитан до конца 2028 года. Текущая рыночная стоимость защитника составляет 5 миллионов евро по версии Transfermarkt.