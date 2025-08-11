Капитан «Локомотива» рассказал, кому посвятил победу над «Спартаком»

Капитан «Локомотива» Дмитрий Баринов прокомментировал победу над «Спартаком». Он заявил, что посвятил этот триумф своему сыну. Команды встретились в 4-м туре Мир Российской Премьер-Лиги. Железнодорожники одержали победу со счётом 4:2.

