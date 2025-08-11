Фетисов высказался о потолке зарплат в РПЛ

Фетисов о потолке зарплат в РПЛ: «В КХЛ он заработал. Видим результаты, клубы-олигархи вылетают на ранних стадиях плей-офф»
Вячеслав Фетисов высказался о возможном введении потолка зарплат в Мир РПЛ.
Новое финансовое правило могут ввести в российском чемпионате с лета 2026 года.
«Мы говорим об этом на протяжении 15 лет. Единственный путь к прогрессу – это соблюдение спортивного принципа. Так весь профессиональный мир развивается. В КХЛ потолок зарплат заработал. Есть небольшие проблемы, но лига их исправит. Мы видим в последнее время результаты, когда клубы-олигархи вылетают на ранних стадиях розыгрыша плей-офф», – заявил двукратный олимпийский чемпион по хоккею, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.
