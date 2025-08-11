Карпов о едином операторе судейства в российском спорте: «Бюджет сформируют клубы и лиги. Бригады будут назначаться на матчи за 2 часа до начала»

Стало известно, как изменится судейство в России с появлением единого оператора.

Стало известно, как изменится судейство в России с появлением единого оператора
Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев анонсировал создание единого оператора спортивного судейства для всех игровых видов спорта.

«Дегтярев обещает продолжить реформировать российский футбол. Впереди установление потолка зарплат и создание единого оператора судейства (все основные игровые виды спорта будут заказывать услуги у этого органа). Бюджет оператора сформируют клубы и лиги. Судейские бригады будут назначаться на матчи за 2 часа до начала. Вопросы квалификации судей будут унифицированы, вся система оцифрована, чтобы стать прозрачной для всех», – написал инсайдер Иван Карпов.
