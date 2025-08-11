Экс-тренер «Динамо» готов вернуться в Россию

Экс-тренер «Кубани» и «Динамо» Дан Петреску открыт к работе в России. Об этом рассказал его агент Николай Пырнэу.

«Дан готов рассматривать предложения от российских команд и вернуться к работе в РПЛ. Он прекрасно говорит по-русски, отлично знает прекрасно Российскую Премьер-лигу», – цитирует Пырнэу Metaratings.ru.

Петреску работал с «Кубанью» с 2010 по 2012 и в 2016 годах. Возглавлял «Динамо» с 2012 по 2014 год. Лучшее достижение в РПЛ – четвертое место с бело-голубыми в кампании-2013/14. С краснодарцами брал чемпионский титул ФНЛ.

Сейчас Петреску занимает пост тренера румынского ЧФР Клуж, с которым стал вторым в минувшем сезоне местного чемпионата.

На родине Петреску четырежды становился чемпионом.