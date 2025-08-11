«Олимпиакос» подписал контракт с 40‑летним экс‑футболистом «Динамо»

«Олимпиакос» объявил о подписании контракта с французским полузащитником Матье Вальбуэна.

© Матч ТВ

Сроки контракта с 40‑летним футболистом не разглашаются. Бывший игрок московского «Динамо» уже выступал за «Олимпиакос» из Пирея с 2019 по 2023 год.

Последним клубом Вальбуэна была «Калитея» из второго дивизиона чемпионата Греции, за которую он играл в прошлом сезоне.

За «Динамо» полузащитник выступал в 2014–2015 годах. В составе московской команды он провел 40 матчей, в которых забил шесть голов и отдал 17 результативных передач.