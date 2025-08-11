Монтес прокомментировал слухи об уходе из «Локомотива»

Защитник «Локомотива» Сесар Монтес прокомментировал слухи о возможном уходе из московского клуба. Футболист заявил, что счастлив в российской команде.

«Сообщения зарубежных СМИ о моём уходе из «Локо»? Я капитан сборной Мексики, и клубы всегда будут подогревать подобные слухи о моём возвращении. Я не оставляю двери закрытыми, но являюсь игроком «Локомотива». Я абсолютно счастлив в клубе», — приводит слова Монтеса Metaratings.

В минувшем сезоне Монтес принял участие в 21 матче во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 4,5 млн.