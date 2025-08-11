«Комо» интересен вратарь ПСЖ

Арнау Тенас может перейти в «Комо» из «ПСЖ».

Итальянский клуб рассматривает кандидатуру 24-летнего голкипера, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

Команда Сеска Фабрегаса ищет нового вратаря в напарники к Жану Бюте.

Воспитанник «Барселоны» Тенас присоединился к парижанам в июле 2023 года, подписав контракт до июня 2026 года.

Со статистикой испанца можно ознакомиться здесь.