«Комо» интересен вратарь «ПСЖ» Тенас. Воспитанник «Барсы» может стать напарником Бюте
Арнау Тенас может перейти в «Комо» из «ПСЖ».
Итальянский клуб рассматривает кандидатуру 24-летнего голкипера, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.
Команда Сеска Фабрегаса ищет нового вратаря в напарники к Жану Бюте.
Воспитанник «Барселоны» Тенас присоединился к парижанам в июле 2023 года, подписав контракт до июня 2026 года.
Со статистикой испанца можно ознакомиться здесь.
