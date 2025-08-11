Мозгов и Аршавин могут сыграть за «Амкал»

Чемпион НБА Тимофей Мозгов и бывший футболист лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин могут сыграть за «Амкал» в матче FONBET Кубка России, заявил президент медиафутбольного клуба Герман Попков.

© Матч ТВ

В первом раунде Пути регионов «Амкал» победил со счетом 3:1 «Квант». На следующей стадии «Амкал» встретится с «Калугой» 19–21 августа.

Попков хочет, чтобы Мозгов стал самым высоким футболистом в истории Кубка России, а Аршавин — автором самого возрастного гола.

— Я уже отправил сообщение Тимофею Мозгову — баскетболисту, который завершил профессиональную карьеру. Он играл в НБА, в моей любимой команде «Лейкерс». Сумасшедшая звезда с невероятным масштабом и ростом 2 метра 16 сантиметров. Если он согласится вписаться, то это будет суперкруто и мощно. Это будет не просто рекорд футбола России, а мировой. Самый высокий футболист, который играл в России, по‑моему 2,08 метра, а в мире — 2,10, — сказал Попков на видео в своем YouTube‑канале.

— Broke Boys приглашают Федора Смолова, чтобы он по голам догнал Андрея Аршавина. Мы приглашаем Андрея Сергеевича, чтобы он не только не допустил возможность его догнать, но и помог нам забить гол, который станет рекордом самого возрастного футболиста, распечатавшего ворота соперника. Действующий рекорд — 39 лет. Андрею Сергеевичу — 44. Как‑то мне довелось сыграть с ним в футбол (уже после завершения его профессиональной карьеры). Уверяю вас, он в невероятном порядке, — написал Попков в своем Telegram‑канале.

Прямые трансляции матчей Кубка России смотрите на телеканалах «Матч ТВ» и МАТЧ ПРЕМЬЕР, а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.