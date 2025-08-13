Игрок «Спартака»: мы находимся в той же ситуации, что и Станкович

‎Вингер «Спартака» Игорь Дмитриев поделился мнением о результатах красно-белых на старте сезона-2025/26.

‎Вчера, 12 августа, красно-белые уступили махачкалинскому «Динамо» в матче группового этапа Пути РПЛ Кубка России (1:1, 3:4 пен.).

‎«Чувствуем ли мы то, что главный тренер на волоске от отставки и нам нужно сильно прибавить, чтобы его спасти? Мы и себя должны спасать. Мы же в такой же ситуации находимся», — приводит слова Дмитриева «Спорт-Экспресс».

‎Ранее в СМИ появилась информация, что главный тренер московского клуба Деян Станкович может быть уволен из команды до конца августа.

‎После 4 туров чемпионата России спартаковцы располагаются на 11-м месте, набрав 4 очка. 16 августа столичная команда сыграет против «Зенита». Встреча состоится в Москве на стадионе «Лукойл Арена». Начало — 17:30 по московскому времени.

‎В текущем сезоне 21-летний Дмитриев провел 5 матчей и отдал 2 ассиста. Контракт игрока со «Спартаком» рассчитан до конца июня 2028 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 1 млн евро.