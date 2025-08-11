Выяснилось, вернется ли экс-тренер «Спартака» в РПЛ

Экс-тренер «Спартака» Доменико Тедеско не собирается возвращаться в РПЛ. Об этом сообщил Metaratings.ru.

По данным источника, немец ищет варианты в европейских клубах, участвующих в еврокубках.

Тедеско работал в «Спартаке» с 2019 по 2021 год. Становился вторым в РПЛ и завоевал Кубок России. После красно-белых специалист работал с «РБ Лейпциг» (завоевал Кубок Германии, первый титул в истории клуба) и сборной Бельгии, откуда был уволен в 2025 году после неудачного выступления в Лиге наций.

Ранее сообщалось, что красно-белые могут расстаться с Деяном Станковичем, добывшим одну победу на старте сезона РПЛ. В приоритете руководства – иностранный специалист. Согласно слухам, у серба есть время до сентября, чтобы стабилизировать ситуацию в чемпионате.