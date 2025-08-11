Агент Батракова раскрыл подробности интереса к игроку со стороны «Бенфики»

Владимир Кузьмичев, агент полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова, рассказал об интересе к игроку со стороны португальской «Бенфики».

«Со мной вышел на связь помощник агента Жорже Мендеша. Речь шла об интересе со стороны «Бенфики». Мы дали информацию о том, что опции выкупа нет, нужно разговаривать с клубом. На этом пока все», – цитирует Кузьмичева «РБ Спорт».

Ранее сообщалось, что Батракову в соцсетях написал экс-нападающий «Атлетико» Мадрид Жоау Феликс с просьбой поделиться контактами агента.

Также этим летом интерес к распасовщику проявлял судовский «НЕОМ». Клуб был готов заплатить за россиянина 30 млн евро при его стоимости в 12 млн евро.

В текущем сезоне Батраков записал на свой счет шесть голов в четырех встречах и возглавляет список бомбардиров. «Локомотив», набрав 12 очков из 12 возможных, лидирует в РПЛ.