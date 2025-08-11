Сулейманов прокомментировал свой дебютный гол за «Ростов»

Нападающий «Ростова» Тимур Сулейманов прокомментировал свой дебютный гол за роствочан и победу южной команды над «Пари Нижний Новгород» (1:0) в матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги.

© Чемпионат.com

«Эмоции положительные, они переполняют! Этот гол был решающим в этой игре. Команда победила благодаря ему и набрала три очка. Мне очень приятно порадовать наших болельщиков», — приводит слова Тимура Сулейманова интернет-портал «Советский спорт».

«Ростов» набрал три очка в четырёх турах и 17 августа сыграет в гостях с казанским «Рубином». Тимур Сулейманов в текущем сезоне РПЛ провёл за ростовский клуб четыре матча и забил один гол.