Кобелев объяснил, какой тренер нужен «Спартаку»

Бывший полузащитник московского «Динамо» Андрей Кобелев призвал «Спартак» обратить свой взор на отечественных специалистов, а не приглашать в клуб, исключительно, иностранных тренеров.

© Спорт день за днем

«В «Спартак» надо назначить отечественного специалиста. Непонятно откуда они берут этих тренеров», — цитирует Кобелева Metaratings.ru

Сербский специалист Деян Станкович возглавил «Спартак» перед началом сезона-2024-25. В сезоне 2025-26, после первых четырех туров «красно-белые» набрали четыре очка и расположились на 11-м месте в турнирной таблице.

Ранее сообщалось, что в руководстве «Спартака» царит недовольство результатами на стартовом отрезке чемпионата и Станковичу отведены пять матчей для исправления ситуации, более того, если в в матчах с «Локомотивом», «Зенитом» и «Рубином» будут зафиксированы неудовлетворительные результаты - отставка произойдёт незамедлительно.

В последнем матче «Спартак» проиграл «Локомотиву» (2:4). В следующем туре «красно-белые» на своем поле сыграют с «Зенитом», игра пройдет в субботу, 16 августа, начало матча - в 17:30 по московскому времени.