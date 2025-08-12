Стало известно об отказе «Локомотива» продавать «Марселю» россиянина за 15 млн

Московский «Локомотив» отказался продавать российского полузащитника Алексея Батракова в «Марсель». Об этом сообщает Sport Baza.

По информации источника, французы предлагали за игрока 15 миллионов евро. «Локомотив» не готов вести переговоры, если предложение составляет меньше 20 миллионов.

Помимо «Марселя», заинтересованность в Батракове проявляли еще две европейские команды: «Вольфсбург» и «Спортинг». Кроме того, футболистом интересуются команды из Саудовской Аравии.

В нынешнем сезоне Батраков забил шесть мячей в четырех матчах Российской премьер-лиги и возглавляет список бомбардиров. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 20-летнего полузащитника в 12 миллионов евро.