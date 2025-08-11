Газзаев о лимите: «Когда ЦСКА выигрывал Кубок УЕФА, его не было. Клубы сами не должны брать легионеров среднего уровня и ниже»

Sports.ru

Валерий Газзаев ответил на вопрос о возможном ужесточении лимита на легионеров.

Газзаев ответил на вопрос о возможном ужесточении лимита на легионеров
© Sports.ru
«В 2005 году, когда ЦСКА выигрывал Кубок УЕФА, лимита на легионеров не было. Клубы сами не должны брать легионеров уровня среднего и ниже среднего. У нас, например, были молодые ребята, которые давали результат. Клубы должны не брать много иностранных игроков, которые в своих чемпионатах не выделяются. Стоит брать только хороших легионеров, которые приносят пользу», – сказал бывший главный тренер ЦСКА.
Sports.ru: главные новости
Sports.ru: главные новости