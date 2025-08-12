Аршавин отказался выступить за медиаклуб в Кубке России

Андрей Аршавин не сыграет за «Амкал» в FONBET Кубке России.

© Sports.ru

«Я не собираюсь выступать за медиафутбольные клубы ни в каких турнирах. Нет желания, да и кондиции оставляют желать лучшего. Буду играть только за ветеранов «Зенита» и в любительском футболе», – сказал Аршавин.

Недавно президент «Амкала» Герман Эль Класико пригласил Аршавина сыграть за его клуб в Кубке России.

В следующем раунде «Амкал» встретится с «Калугой». Герман заявил, что в этом матче его клуб хочет побить несколько рекордов турнира и всего российского футбола. В частности, «Амкал» хотел бы установить рекорд, выпустив самого возрастного футболиста. В числе возможных вариантов Герман назвал председателя совета директоров «Зенита» Александра Медведева (69 лет).

Медиафутбольный клуб блогера Германа Эль Класико в 1-м раунде обыграл «Квант» (3:1), выпустив на поле селебрити не из мира футбола – в их числе певец The Limba и стример Парадеевич, забивший первый гол в матче.

Ранее медиаклуб «БроукБойз» пригласил Федора Смолова сыграть за команду в Кубке России. Президент команды Дмитрий Егоров рассказал, что Смолову осталось забить два гола, чтобы догнать Аршавина в рейтинге российских бомбардиров (у Смолова 156 голов, у Аршавина – 158).