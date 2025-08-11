Матч легенд российского футбола пройдет в честь Кубка Игоря Акинфеева

Встреча состоится 20 августа на стадионе «Арена Химки».

© Матч ТВ

В 2025 году турнир Игоря Акинфеева станет самым представительным за всю историю проведения, объединив команды из разных стран мира. Кульминация соревнований — гала-матч, в котором сыграют многократные чемпионы России, победители Кубка России, обладатели Кубка УЕФА и просто легенды российского футбола.

В составе «Сборной ЦСКА» сыграют: Алексей Березуцкий, Юрий Жирков, Кирилл Набабкин, Георгий Щенников, Дмитрий Кузнецов, Игорь Аксенов, Сергей Самодин, Кирилл Панченко и другие. Возглавит команду Сергей Овчинников.

В составе «Сборной друзей Акинфеева»: Дмитрий Булыкин, Владимир Рыков, Артур Юсупов, Александр Рязанцев, Андрей Каряка, Антон Чужой, Эдамс, Дмитрий Сычев (2Drots) и Александр Самедов. Место главного тренера займет Александр Мостовой.

Гала-матч пройдет по правилам Кипербола — авторского формата игры в футбол, который разработан Игорем Акинфеевым. Команды сыграют в формате 8×8, а окончательный результат игры определится в серии пенальти.

В этот же день на стадионе «Арена Химки» пройдет финал кипербола и кипербатла, а также финал турнира Игоря Акинфеева.