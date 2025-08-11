Легенда ЦСКА назвал решетом оборону «Спартака»

Бывший защитник московского ЦСКА Владимир Пономарев в интервью «Газете.Ru» заявил, что недоволен игрой «Спартака» в обороне в новом сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Честно говоря, я думал, что спартаковцы плотно под опеку возьмут Батракова. Он разыгрывает мяч правильно, действует как забивающая машина. Хорошо играет он действительно. Его нужно было персонально брать. То есть играть с ним плотно, не давать пространства, но это не было сделано. У «Спартака» в обороне разброд и шатание. Я еще раньше до этого говорил, что нельзя строить крепкую оборону с Бабичем [Срджан Бабич, защитник «Спартака». — прим. «Газеты.Ru»]. Это не оборона, это решето», — заявил Пономарев.

9 августа «Локомотив» обыграл «Спартак» в матче 4-го тура РПЛ, встреча завершилась со счетом 4:2.

Первый мяч в этой игре забил Алексей Батраков на 18-й минуте. На 26-й минуте Кристофер Мартинс счет сравнял, но на 49-й минуте «Локомотив» вышел вперед благодаря голу Дмитрия Воробьева. На 78-й минуте Эсекьель Барко снова сравнял счет, но на 79-й и 86-й минуте дважды забил Батраков. Всего на его счету хет-трик, он вышел в лидеры гонки бомбардиров — у него шесть голов за четыре тура.