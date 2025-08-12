Радимов сравнил Станковича с Абаскалем

Радимов о Станковиче: «Он как Абаскаль начал действовать. После «Локомотива» сказал, победила команда, которая больше хотела. Это – занавес, он точно не управляет «Спартаком»
Владислав Радимов оценил поведение Деяна Станковича.
«У меня сложилось мнение, что Станкович как Абаскаль начал действовать. Помните, Гильермо нарывался – мне Бог с составом подсказал, еще что-то. Над журналистами издевался... Вот, мне кажется, сейчас происходит то же самое со Станковичем. Поразительно, как он на флеш-интервью после игры (с «Локомотивом (2:4) – Спортс’‘) сказал, что победила команда, которая больше хотела. Если это не погрешности перевода, то это все – занавес. Он точно не управляет командой. В профессиональном футболе ты должен доносить до игроков, и либо ты не доносишь, либо игроки тебя не слушают, но это непорядок. И мы это видим, да? Тогда получается, что Станкович хочет свалить как можно быстрее. И я бы был уверен в этом, если бы не видел, что в прошлом году «Спартак» при Станковиче осенью всех поразил. Но вот эти покупки непонятные, которых не может он организовать, не понимает какую схему играть, что вообще делать...», – сказал бывший полузащитник «Зенита».
