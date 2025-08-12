Российский тренер рассказал о проблемах «Зенита»

Российский тренер Роман Шаронов заявил, что у петербургского «Зенита» нет стабильного состава, передает «Чемпионат».

«У «Зенита» нет стабильного состава. Футболист выходит на замену, делает удачное действие и уже в следующем матче выходит в старте. Если потом он сыграл как будто неудачно, следующий матч начинает на скамейке запасных», — сказал Шаронов.

9 августа «Зенит» проиграл грозненскому «Ахмату» матч Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча, которая состоялась на стадионе «Ахмат Арена», завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Единственный мяч срезал в свои ворота защитник «Зенита» Ваня Дркушич на 30-й минуте.

После четырех игр РПЛ «Ахмат» набрал три очка и занимает 12-е место в турнирной таблице. «Зенит» с пятью баллами располагается на восьмой строчке. В следующем матче «Ахмат» сыграет дома против самарских «Крыльев Советов». Встреча состоится 16 августа и начнется в 20:30 по московскому времени.