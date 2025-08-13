В «Рубине» прокомментировали информацию об интересе «Фиорентины» к Даку

Главный тренер "Рубина" Рашид Рахимов отреагировал на новость об интересе "Фиорентины" к форварду казанцев Мирлинду Даку.

"Насколько правдивы слухи об интересе к Даку? "Фиорентина" должна продать Кина, я так понимаю, что к Даку есть интерес", - приводит слова Рахимова официальный сайт "Рубина".

Напомним, ранее сообщалось о том, что спортивный директор итальянского клуба связался с "Рубином" и агентом нападающего Мирлинда Даку по поводу возможного трансфера.

Этим летом Даку продлил контракт с "Рубином" до лета 2029 года. В текущем сезоне форвард сборной Албании провел в составе казанской команды 6 матчей в РПЛ и Кубке России, в которых записал на свой счет 5+1 по системе гол плюс пас. Transfermarkt оценивает стоимость 27-летнего футболиста в 8 миллионов евро.