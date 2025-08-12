«Зенит» готов предложить € 10 млн за переход полузащитника «Фиорентины»

Санкт-петербургский «Зенит» работает над сделкой по переходу атакующего полузащитника «Фиорентины» Лукаса Бельтрана, сообщает журналист Radio CRC Марко Джордано в соцсети X.

По информации источника, сине-бело-голубые готовы предложить € 10 млн за трансфер 24-летнего аргентинского универсального игрока, способного сыграть в нападении. Отмечается, что сам Бельтран не против перебраться в РПЛ и может рассмотреть данный вариант.

Бельтран — воспитанник «Ривер Плейт». В сезоне-2024/2025 Бельтран провёл 47 матчей за «Фиорентину» во всех турнирах, в которых отметился шестью голами и шестью результативными передачами. Контракт игрока с итальянским клубом действует до конца июня 2028 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, — € 18 млн.