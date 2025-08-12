Сафонов принял решение о своем будущем в ПСЖ

Российский вратарь Матвей Сафонов решил остаться во французском футбольном клубе "Пари Сен-Жермен". Об этом сообщила газета L'Equipe.

© Соцсети

По информации источника, Сафонов отклонил несколько предложений, в частности, от французского клуба. Отмечается, что россиянин комфортно чувствует себя в Париже и хочет продолжить выступление за ПСЖ.

10 августа ПСЖ объявил о переходе в клуб голкипера Люки Шевалье, который ранее выступал за "Лилль". 11 августа ПСЖ исключил итальянского вратаря Джанлуиджи Доннарумму из заявки на матч за Суперкубок УЕФА против английского "Тоттенхэма". Ранее журналист Данкан Каслс сообщал, что в ПСЖ намерены продать Доннарумму. Тот, в свою очередь, намерен отработать оставшийся год по контракту и уйти следующим летом свободным агентом, однако данный вариант не устраивает парижан, поэтому они пригрозили ему переводом в резервную команду.

Сафонов выступает за ПСЖ с лета 2024 года, куда перешел из "Краснодара". В дебютном сезоне за парижскую команду голкипер сыграл в 17 матчах в различных турнирах, пропустив 13 мячей и 7 раз отыграв "на ноль". Вместе с ПСЖ россиянин стал победителем Лиги чемпионов, а также чемпионата, Кубка и Суперкубка Франции.