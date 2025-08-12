ЦСКА проиграл «Акрону» в Кубке России

Московский ЦСКА проиграл тольяттинскому «Акрону» во втором туре группового этапа Пути РПЛ Кубка России.

Встреча состоялась на стадионе «Солидарность Самара Арена». Основное время матча завершилось с результатом 1:1. Счет в матче открыл «Акрон»: на 54-й минуте отличился Солтмурад Бакаев. ЦСКА сравнял благодаря голу Тамерлана Мусаева на 70-й минуте игры.

Победителя команды выявили в серии послематчевых пенальти, точнее оказались игроки тольяттинского клуба 5:4.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча, главным арбитром которого был назначен Павел Шадыханов.

В первом туре группового этапа турнира армейский клуб одержал победу над московским «Локомотивом» со счетом 2:1. «Акрон» также стартовал с победы, с аналогичным счетом обыграв калининградскую «Балтику».

В следующем туре Кубка России ЦСКА сразится на выезде с «Балтикой» 27 августа. Матч начнется в 20:45 по московскому времени. Тольяттинский клуб в выездном поединке сыграет с «железнодорожниками» на следующий день, стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск.