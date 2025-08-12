Футболист «Краснодара» рассказал о задачах команды на сезон

Перед «Краснодаром» стоит задача защитить чемпионский титул в РПЛ и выиграть Кубок России, рассказал «Матч ТВ» полузащитник команды Данила Козлов.

© ФК «Краснодар»

«Краснодар» в воскресенье в гостевом матче четвертого тура МИР РПЛ обыграл «Оренбург» — 1:0. Кубанский клуб в прошлом сезоне впервые в истории стал чемпионом России.

— Мало кто из экспертов и журналистов верят, что «Краснодару» по силам защитить титул чемпиона. Что ответите?

— В том сезоне тоже не верили. Тяжело предугадать, как все сложится, но на то они и эксперты, чтобы оценивать шансы. Они так видят, но это не значит, что так в итоге будет.

— Задача — выиграть чемпионат второй раз подряд?

— Конечно.

— Кубок России?

— Тоже, — сказал Козлов «Матч ТВ».

Краснодарская команда набрала девять очков и поднялась на второе место в турнирнй таблице. В следующем туре «Краснодар» 17 августа дома сыграет с «Сочи».

