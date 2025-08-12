Газзаев предположил, поможет ли потолок зарплат российскому футболу

Экс-наставник ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев высказался против введения потолка зарплат в Российской Премьер-Лиге.

“Как бывший игрок, как тренер я могу сказать, что потолок зарплат не будет способствовать развитию и перспективам российского футбола”, – заявил Газзаев в интервью "СЭ".

Напомним, что накануне, 11 августа, известный спортивный инсайдер Иван Карпов сообщил о разработке Министерством спорта РФ проекта по установлению максимального уровня заработной платы для футболистов клубов РПЛ. По его данным, инициатива направлена на повышение финансовой устойчивости клубов в условиях экономических ограничений и выравнивание их возможностей. Предполагается, что лимит может быть введен уже летом 2026 года.