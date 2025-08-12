Украинский нападающий привлек внимание двух английских клубов

Довбик интересен «Лидсу» и «Вест Хэму». «Рома» хочет выручить 32 млн евро за украинца и может подписать лучшего бомбардира «Лечче» Крстовича на замену (GdS)
Артем Довбик привлек внимание двух английских клубов.
По информации La Gazzetta dello Sport, в украинском форварде «Ромы» заинтересованы «Лидс» и «Вест Хэм».
Римляне надеются выручить за Довбика минимум 32 млн евро – этой суммы достаточно, чтобы избежать серьезных убытков, поскольку за трансфер игрока уже заплачено 38,5 млн евро.
Сообщается, что «Рома» нацелена на подписание Николы Крстовича в случае продажи Довбика. «Лечче» оценивает лучшего бомбардира команды в прошлом сезоне (11 голов, 5 ассистов) в 30-35 миллионов евро.
