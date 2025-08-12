Защитник ЦСКА Игорь Дивеев оценил игру нападающего "Рубина" Мирлинда Даку.

"Даку? Неприятный форвард, хороший, качественный. Считаю, что в целом справились и сдержали его, несмотря на пропущенный гол. А так больше моментов у соперника не было", - цитирует Дивеева "РБ Спорт".

В 5 туре Российской Премьер-Лиги ЦСКА на домашнем стадионе одержал победу над казанским "Рубином" со счетом 5:1, автором единственного забитого мяча в составе команды гостей стал Мирлинд Даку.

В текущем сезоне Мирлинд Даку провел за казанский клуб во всех турнирах 5 матчей и записал на свой счет 5 забитых мячей и 1 результативную передачу. Летом нападающий продлил контракт с "Рубином" до лета 2029 года.