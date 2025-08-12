Гришин отреагировал на прогноз суперкомпьютера по сезону РПЛ

Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин отреагировал на прогноз суперкомпьютера статистической платформы Opta Sport, который назвал армейцев главными фаворитами нынешнего сезона РПЛ. Красно-синие набрали восемь очков после четырёх туров и находятся на четвёртом месте.

