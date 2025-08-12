Мостовой ответил, взялся бы он тренировать «Спартак»

Экс-игрок сборной России Александр Мостовой высказался о возможном приглашении в "Спартак".

© РФС

"Я буду удивлен. Но что на меня выходить? Если в рамках нашего обучения мне отменили стажировку... Все команды были за, а "Спартак" против. Поэтому даже не буду это рассматривать после того, что произошло", - цитирует Мостового "СЭ".

В прошлом году Александр Мостовой получил тренерскую лицензию УЕФА категории А. Экс-игрок сборной России договорился о стажировке в московском "Спартаке" - позже она сорвалась и Мостовой отправился в столичное "Динамо".

После 4 сыгранных туров красно-белые занимают 11 место в турнирной таблице российского чемпионата с 4 набранными очками в своем активе. В 5 туре чемпионата страны команда Деяна Станковича примет на своем поле петербургский "Зенит".