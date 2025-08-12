Защитник Заика раскритиковал игру «Сочи» в матче с «Динамо»

Заика раскритиковал игру «Сочи» в матче с «Динамо»: «Нам повезло, будем откровенны»
Защитник «Сочи» Кирилл Заика заявил «Матч ТВ», что недоволен игрой команды в матче с московским «Динамо».
В воскресенье «Сочи» в 4‑м туре МИР РПЛ сыграл вничью с «Динамо» со счетом 1:1.
— У нас на счету каждое очко. С такой игрой нам повезло, конечно. Будем откровенны. Много что не устраивает в нашей игре. [Нужно] учиться без мяча играть, оказывать давление, проводить время в атаке. А мы… Когда получается отбирать, сразу следом ошибаемся. Атаки не получается.
— В команду пришло много сильных игроков с опытом игры в РПЛ. Почему тогда не получается?
— За последний месяц было много перемен, еще не сложилась та игра, которую хотелось бы видеть. Команда сильно изменилась, нужно время. Но время играет против нас.
— Есть ли у «Сочи» будущее с главным тренером Робертом Морено? В первых четырех матчах все выглядит безнадежно.
— Результаты говорят сами за себя, что говорить. Надо выкарабкиваться, неважно, кто у тебя тренер. Нужно уже пацанами собраться и понять, что мы оказались в очень тяжелой ситуации в самом начале сезона. Если мы это поймем, будет лучше.
— Вы готовы биться за тренера?
— Мы бьемся за себя и за весь клуб. Но надо чуть‑чуть раньше это делать. Все получится, надо верить в это. Главное — не опускать руки, — сказал Заика «Матч ТВ».
«Сочи» после четырех игр набрал одно очко и занимает 14‑е место в турнирной таблице. В следующем туре команда на выезде сыграет с «Краснодаром» 17 августа.
Прямые трансляции матчей РПЛ смотрите на каналах «Матч ТВ» и МАТЧ ПРЕМЬЕР, а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.
Заика раскритиковал игру «Сочи» в матче с «Динамо»: «Нам повезло, будем откровенны»
Российский тяжелоатлет Окулов: «Жду международные соревнования, потому что большинство думает, что мы уже сдулись»
Плющев: «Думаю, лукавят обе стороны. Если «Салават» знал о проблемах и все равно расторг контракт с Ливо — это неправильно»
Заика раскритиковал игру «Сочи» в матче с «Динамо»: «Нам повезло, будем откровенны»
Российский тяжелоатлет Окулов: «Жду международные соревнования, потому что большинство думает, что мы уже сдулись»
Плющев: «Думаю, лукавят обе стороны. Если «Салават» знал о проблемах и все равно расторг контракт с Ливо — это неправильно»