Защитник Заика раскритиковал игру «Сочи» в матче с «Динамо»

Защитник «Сочи» Кирилл Заика заявил «Матч ТВ», что недоволен игрой команды в матче с московским «Динамо».

В воскресенье «Сочи» в 4‑м туре МИР РПЛ сыграл вничью с «Динамо» со счетом 1:1.

— У нас на счету каждое очко. С такой игрой нам повезло, конечно. Будем откровенны. Много что не устраивает в нашей игре. [Нужно] учиться без мяча играть, оказывать давление, проводить время в атаке. А мы… Когда получается отбирать, сразу следом ошибаемся. Атаки не получается.

— В команду пришло много сильных игроков с опытом игры в РПЛ. Почему тогда не получается?

— За последний месяц было много перемен, еще не сложилась та игра, которую хотелось бы видеть. Команда сильно изменилась, нужно время. Но время играет против нас.

— Есть ли у «Сочи» будущее с главным тренером Робертом Морено? В первых четырех матчах все выглядит безнадежно.

— Результаты говорят сами за себя, что говорить. Надо выкарабкиваться, неважно, кто у тебя тренер. Нужно уже пацанами собраться и понять, что мы оказались в очень тяжелой ситуации в самом начале сезона. Если мы это поймем, будет лучше.

— Вы готовы биться за тренера?

— Мы бьемся за себя и за весь клуб. Но надо чуть‑чуть раньше это делать. Все получится, надо верить в это. Главное — не опускать руки, — сказал Заика «Матч ТВ».

«Сочи» после четырех игр набрал одно очко и занимает 14‑е место в турнирной таблице. В следующем туре команда на выезде сыграет с «Краснодаром» 17 августа.

