Радченко: Семака не нужно увольнять из «Зенита»

Российский экс-футболист Дмитрий Радченко призвал не увольнять Сергея Семака с поста главного тренера «Зенита», несмотря на неудачный старт команды в новом сезоне. По итогам четырёх стартовых туров РПЛ петербуржцы идут на восьмом месте в турнирной таблице.

© Чемпионат.com