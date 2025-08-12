«Зенит» настроился на перестановку в тренерском штабе

«Зенит» хочет усилить штаб тренеров вратарей. Идут переговоры с Бородиным из «Сочи» (Иван Карпов)
«Зенит» планирует усиление штаба тренеров вратарей.
Как сообщает инсайдер Иван Карпов, петербуржцы ведут переговоры с тренером вратарей «Сочи» Дмитрием Бородиным.
Сергей Семак хорошо знаком с Бородиным по работе в «Зените». Сейчас с вратарями сине-бело-голубых работает Юрий Жевнов.
Бородин прокомментировал эту информацию.
– Появилась информация, что «Зенит» ведет с вами переговоры о возможном переходе в тренерский штаб команды. Это действительно так?
– Я впервые слышу об этом, – сказал тренер «Спорт-Экспрессу».
«Марсель» опроверг интерес к Батракову. Агент игрока «Локо» назвал информацию о предложении вбросом
«Зенит» хочет усилить штаб тренеров вратарей. Идут переговоры с Бородиным из «Сочи» (Иван Карпов)
Орлов об ужесточении лимита: «Определять пропорции должны специалисты. Было бы хорошо собрать тренеров на конференции. Должен быть открытый разговор, дискуссия, а не просто приказ»
«Марсель» опроверг интерес к Батракову. Агент игрока «Локо» назвал информацию о предложении вбросом
«Зенит» хочет усилить штаб тренеров вратарей. Идут переговоры с Бородиным из «Сочи» (Иван Карпов)
Орлов об ужесточении лимита: «Определять пропорции должны специалисты. Было бы хорошо собрать тренеров на конференции. Должен быть открытый разговор, дискуссия, а не просто приказ»