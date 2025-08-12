«Зенит» хочет усилить штаб тренеров вратарей. Идут переговоры с Бородиным из «Сочи» (Иван Карпов)

«Зенит» планирует усиление штаба тренеров вратарей.

«Зенит» настроился на перестановку в тренерском штабе
Как сообщает инсайдер Иван Карпов, петербуржцы ведут переговоры с тренером вратарей «Сочи» Дмитрием Бородиным.

Сергей Семак хорошо знаком с Бородиным по работе в «Зените». Сейчас с вратарями сине-бело-голубых работает Юрий Жевнов.

Бородин прокомментировал эту информацию.

– Появилась информация, что «Зенит» ведет с вами переговоры о возможном переходе в тренерский штаб команды. Это действительно так?

– Я впервые слышу об этом, – сказал тренер «Спорт-Экспрессу».

