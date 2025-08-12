«Марсель» прокомментировал информацию о предложении по Батракову

«Марсель» опроверг информацию о предложении по Батракову. Агент заявил: «Очередной вброс, думаю. С «Локомотивом» у нас рабочие отношения, если бы звонок был – мне бы обязательно сказали»
«Марсель» опроверг информацию о предложении по Алексею Батракову.
Ранее сообщалось, что французский клуб предложил 15 млн евро за хавбека «Локомотива».
– «Марсель» действительно обращался в «Локомотив» по поводу Батракова?
– Это неправда, – ответили в пресс‑службе французского клуба.
Информацию также прокомментировал агент футболиста Владимир Кузьмичев.
«Думаю, это очередной вброс. С руководством «Локомотива» у нас рабочие отношения, в рамках которых мы всегда делимся информацией. Уверен, если бы такой звонок был – мне бы обязательно сказали о наличии предложения.
Не стал звонить ни генеральному, ни спортивному – уверен, что мы честны перед друг другом. Контракт на этот сезон защищен, но если гипотетически предположить, что будет интересное предложение, которое устроит обе стороны, то все возможно – но вопрос договоренностей», – сказал Кузьмичев «СЭ».
