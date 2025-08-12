Стал известен идеальный кандидат на пост главного тренера «Спартака»

Главный тренер словенского клуба «Целе» — испанец Альберт Риера, который во время карьеры футболиста выступал за «Манчестер Сити», «Ливерпуль» и сборную Испании, — идеально подойдет на роль тренера московского «Спартака». Об этом заявил президент «Целе» Валерий Колотило, чьи слова приводит портал Legalbet.

«Для меня удивительно, что никто еще не забрал Риеру. В «Целе» им довольны, потому что мы играем красиво, а наши футболисты развиваются. У Риеры и «Спартака» одинаковая душа. Риера был в списке «Спартака» еще в прошлом году, но выбрали другого тренера — серба (Деяна Станковича. — «Газета.Ru»). Альберт доказал, что он серьезный тренер. Он знает русский язык, что очень важно. Риера хорошо понимает русскую ментальность, а значит не надо сильно адаптироваться. С иностранцами разберется — на всех языках говорит», — сказал Валерий Колотило.

Риера женат на россиянке Юлии Королевой и долгое время проживал в Омске, благодаря чему хорошо говорит по-русски.

Он начал тренерскую карьеру в 2020 году, когда стал помощником главного тренера турецкого «Галатасарая». После этого Риера тренировал словенский клуб «Олимпия», с которым выиграл чемпионат и Кубок страны, а затем перешел в «Целе».

Также испанский тренер проработал один сезон во французском «Бордо», который выступает во второй лиге.

«Риера и «Спартак» идеально бы идеально подошли друг другу, — сказал Колотило. — Мне не хочется его отпускать, но как я его могу здесь удерживать? Бизнес есть бизнес. Рано или поздно это произойдет».

В этом сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» под руководством Станковича проиграл «Балтике» (0:3) и «Локомотиву» (2:4), сыграл вничью с «Акроном» (1:1) и победил махачкалинское «Динамо» (1:0).