Тренер «Торпедо» прокомментировал поражение в матче со «Спартаком»

Главный тренер московского «Торпедо» Олег Кононов прокомментировал поражение своей команды в матче 4-го тура Лиги Pari с костромским «Спартаком» (0:1). После этой игры «Спартак» располагается на пятом месте в турнирной таблице Первой лиги с семью очками. «Торпедо» находится на 16-м месте с одним очком в активе.

— Конечно, тяжело принимать очередное поражение, особенно с учётом того, что оно не по игре. По созданным моментам и в целом мы играли лучше. Во втором тайме команда выглядела значительно сильнее, чем в первом. Первый тайм можно назвать провальным, думаю, в первую очередь из-за психологии. Ребята настраивались, я это видел на тренировках, но одного лишь стремления победить недостаточно. Нужно ещё показывать это на поле. Была определённая зажатость. Во втором тайме уже было лучше. В любом случае минус три очка — это очень плохо, и все это осознаём. Нам нужно терпеть, принимать ситуацию, как есть, делать выводы и работать, работать и работать.

— Можно ли сказать, что ничья была бы закономерным результатом, так как второй тайм был полностью под контролем «Торпедо» и были созданы опасные моменты?

— Безусловно. Мы зависим от голов — забиваем мы или пропускаем. Если брать первый тайм, у нас не всё получалось в атаке, но был момент у Шамкина. У соперника был один лишь момент — и тот с углового, с которого сопернику удалось забить. Трудовой гол для Костромы, но нелогичный для нас, потому что игрок соперника разобрался сразу с двумя нашими игроками и вратарём.

Что касается второго тайма, у нас были моменты, и мы играли совсем по-другому, напоминало то, что нам нужно. Сейчас в команду приходят новые игроки, где-то идёт адаптация. Мы ищем тоже свою игру, которая нам будет приносить результат. Да, хотелось бы всего сразу, но, к сожалению, так происходит, что, как я сказал, надо терпеть и то, что есть, воспринимать это таким образом, чтобы не отчаиваться и не падать духом, а работать. Работать и верить в то, что мы всё равно выйдем из этого положения, — приводит слова Кононова официальный сайт клуба.