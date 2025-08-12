Президент «Урала» прокомментировал слухи об увольнении Орещука

Президент «Урала» опроверг слухи об увольнении Орещука
Президент «Урала» Григорий Иванов ответил на вопрос корреспондента «Спорт День за Днем» Анне ИВАНОВОЙ, правда ли то, что советник по управлению клуба Роман Орещук был уволен со своей должности.
– Нет, неправда, – ответил Иванов.
Вчера, 11 августа, журналист-инсайдер Иван Карпов написал в своём телеграм-канале, что якобы Орещука уволили с должности советника правления «Урала». Причина увольнения — переход на личности в СМИ относительно нового лимита в РПЛ.