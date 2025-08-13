Названы два условия, при которых Сафонов согласен покинуть ПСЖ

Вратарь сборной России по футболу Матвей Сафонов не планирует добровольно уходить из французского «Пари Сен‑Жермен» и намерен бороться за место основного вратаря команды, сообщает L’Equipe.

© Матч ТВ

Сафонов выступает за «ПСЖ» с лета 2024 года. Во вторник итальянский голкипер Джанлуиджи Доннарумма объявил об уходе из команды. На прошлой неделе состав «ПСЖ» пополнил французский вратарь Люка Шевалье.

— Сафонов намерен составить конкуренцию Шевалье. Имея на руках контракт до лета 2029 года, он покинет команду только при двух условиях: если «ПСЖ» попросит его об этом и если крупный европейский клуб захочет видеть его в качестве основного вратаря. Бывший вратарь «Краснодара» считает добровольный уход после одного сезона признаком слабости, он хочет продолжать бороться за место в основе. В окружении россиянина признали, что уход Доннаруммы сделает конкуренцию «легче», — отмечается в материале.

Сафонов в составе «ПСЖ» стал чемпионом Франции, обладетелем Кубка и Суперкубка страны, победителем Лиги чемпионов. За команду россиянин провел 17 матчей во всех турнирах.